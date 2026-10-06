Україна бере в полон щомісяця у середньому на 107 людей більше, ніж Росія, — Коордштаб

Полонені російські військові. Ілюстративне фото: Третій армійський корпус

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З середини 2023-го Україна почала брати в полон більше російських військових, ніж Росія — українських. Цьогоріч розрив між цими показниками сягнув у 107 людей на місяць.

Про це заявили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За їхніми даними, за перші вісім місяців 2026 року в український полон потрапили на 858 російських військових більше, ніж українців до російського. У середньому — на 107 людей щомісяця.

Разом із тим у Координаційному штабі зазначають, що три роки тому російська пропаганда поширювала інформацію про “понад 20 тисяч українських військових”, які потрапили до полону. Вже у січні 2024-го лідер Кремля Володимир Путін заявляв про співвідношення бранців з обох сторін нібито становить “один до десяти” — на користь окупантів.

У відомстві спростовують ці дані та кажуть: ініціатива з кількості полонених на стороні України, а тенденцію до її збільшення почали спостерігати з середини 2023-го. У наступні роки український обмінний фонд також зростав швидше за російський. Ці успіхи пояснюють так:

“Передусім завдяки українським військовим, які ризикують життям, щоб брати противника живим. Додаткову роль відіграє системна інформаційна робота: російським військовим показують, що здача в полон — це можливість зберегти життя, а їхні життя в полоні продовжується в нормальних умовах.

Україна також стимулює військовослужбовців брати противника живим — за це передбачені премії.

Таким чином працює ціла система: українські військові мають додаткову мотивацію брати росіян у полон, російські військовополонені утримуються в нормальних умовах, а інформація про це доходить до російських військових”.

Нагадаємо, рідні полонених з Оленівки просять парламент і прокуратуру провести поіменну звірку списків тих, хто вижив у бараці, а також перевірити інформацію Координаційного штабу щодо звільнених. Сімʼї вважають, що там могли надати вищому керівництву держави неправдиві дані, а скарги на це до Офісу президента та військового омбудсмана залишили без відповіді по суті.