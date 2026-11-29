Українські військові. Ілюстративне фото: EPA-EFE

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Україна готова припинити бойові дії вздовж нинішньої лінії зіткнення та перейти до переговорів щодо завершення війни. Разом із тим мирне врегулювання не має передбачати поступок лише з боку країни.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтервʼю телеканалу Al Jazeera English.

За його словами, Україна пропонує зупинити бойові дії на поточних позиціях, оскільки очільник Кремля Володимир Путін відмовляється виводити свої війська з української території. Президент також зауважив, що така готовність “вже є значним компромісом”.

“Ми готові до таких кроків, щоб залишитися там, де ми стоїмо. Ми говоримо про припинення вогню на лінії зіткнення. Чи це компроміс? Звичайно, дуже великий компроміс. Ми розуміємо, що він (Путін, — ред.) не хоче залишати нашу землю. Ось чому ми кажемо, що зупинімось на цьому і перейдемо до дипломатії”, — сказав Зеленський.

Водночас глава держави висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп продовжить пошук шляхів для завершення війни, але наголосив: мирне врегулювання не має передбачати поступок лише з боку України.

“Президент Трамп все ще буде президентом. У нього цілком достатньо влади, і ця конституція Сполучених Штатів. Тож я сподіваюся, що він продовжить знаходити якийсь спосіб, як припинити цю війну, не лише у ситуації, коли Україні доведеться платити за це, бо це неправильно”, — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України відреагував на пропозицію Володимира Путіна провести гуманітарну місію у Костянтинівці за прикладом операції в Олешках. Її мета — доставити допомогу та евакуювати цивільних. Володимир Зеленський вважає, що окупанти хочуть використати гуманітарну місію як прикриття, щоб захопити все місто та продовжити наступ на Слов’янськ і Краматорськ.