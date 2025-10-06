Зеленський: Україна готує нові санкції проти компаній, які постачають Росії компоненти для виготовлення зброї

Компоненти у російському БпЛА. Ілюстративне фото: НАЗК

Нові санкції мають спрямувати на компанії, які постачають Росії компоненти для виробництва зброї. Їх країна-агресорка використовує у війні проти України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Компанії, які постачають Росії компоненти для озброєння, розташовані у США, Китаї, Тайвані, Великій Британії, Німеччині, Швейцарії, Японії, Республіці Корея та Нідерландах, каже глава держави.

За його даними, під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження. Вони містили 102 785 компонентів іноземного виробництва.

Окрім цього, в запущених країною-агресоркою ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва. А в “іскандерах” — близько 1500, у “кинджалах” — 192 та 405 компоненти — у “калібрах”.

“Зокрема, компанії в США виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БпЛА й ракет «кинджал», аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет”, — каже Зеленський.

Він уточнив, що не менш як 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному “шахеді” виготовляють в Китаї та Тайвані. Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів — у Великій Британії.

“Оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, а комутаційні розʼєми — у Німеччині. Окрім того, Росія використовує процесори, вироблені в Нідерландах, і сервоприводи та підшипники, виготовлені в Республіці Корея”, — доповнив президент.

За словами Володимира Зеленського, наразі Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає окупантам. Серед іншого, посадовці “передали пропозиції щодо обмеження схем постачання”.

“Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати. Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств. Світ має силу, щоб це зупинити”, — написав очільник країни.

