Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила нову програму розширеного фінансування (EFF) для України на 8,1 млрд доларів. Перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів український уряд очікує вже найближчим часом.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Програма, про яку йдеться, розрахована на 2026-2029 роки та враховує, зазначили в Мінфіні, “оновлені макроекономічні й безпекові умови” в Україні. Отримані кошти направлять на фінансування дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Україна в межах зазначеної програми зобов’язується реалізувати структурні реформи, аби забезпечити ефективне відновлення держави після війни, а також її інтеграцію до ЄС.

“Вдячний Раді директорів Фонду за ухвалене рішення. Це важливий сигнал довіри та підтримки України. Разом із Фондом ми багато працювали для досягнення результату. Нова програма EFF має на меті посилення економіки та фінансової системи, водночас сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів від донорів. Вона спрямована на продовження досягнень програми 2023 року, з одночасним спрямуванням зусиль на детінізацію та мобілізацію внутрішніх бюджетних надходжень”, — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Додаткові подробиці розкрила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона назвала програму “якірною” для всієї фінансової підтримки України, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд доларів від ЄС.

“Окрім фінансування від ЄС, також йдеться про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення. Партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації”, — зазначила Юлія Свириденко.

