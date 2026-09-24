Україна отримає 60 млн доларів допомоги від Австралії: держави підписали безпекову угоду

Володимир Зеленський і Ентоні Албенізі з підписаною угодою. Фото: Офіс президента

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Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі 23 вересня підписали двосторонню безпекову угоду. Австралія надасть Україні 60 млн доларів допомоги та вже запровадила санкції для Росії, а Україна натомість — готова поділитися військовим досвідом та технологіями.

Про це ввечері 23 вересня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Кошти планують спрямувати на енергетику, захисне обладнання та гуманітарну допомогу, а нові санкції Австралія запровадила проти російського “тіньового флоту” та людей, які допомагають країні-агресорці вести війну.

“Подякував за цю важливу допомогу та запевнив Прем’єр-міністра, що Україна готова у відповідь ділитися нашим досвідом і технологіями. Морські дрони, наземні платформи, системи зі штучним інтелектом – усе це не обмежується виключно бойовим застосуванням і може значно допомогти посилити національну безпеку”, — заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що сторони домовилися розпочати підготовку до підписання угоди у сфері безпілотників — Drone Deal.

Нагадаємо, Україна погодилася на “повне, негайне та безумовне” припинення вогню — понад 50 країн ООН просять Росію зробити те саме. Разом із тим дипломати закликають загарбників забезпечити негайне повернення на Батьківщину всіх затриманих, примусово переміщених або депортованих цивільних, зокрема дітей. Про це йшлося у спільній заяві 51 країни-члена ООН, яку опублікували 23 вересня.