Україна погодилася на повне припинення вогню: понад 50 країн ООН закликають Росію зробити те саме

51 країна-член ООН під час спільної заяви. Фото: МЗС України

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Україна погодилася на “повне, негайне та безумовне” припинення вогню — понад 50 країн ООН просять Росію зробити те саме. Разом із тим дипломати закликають загарбників забезпечити негайне повернення на Батьківщину всіх затриманих, примусово переміщених або депортованих цивільних, зокрема дітей.

Про це повідомили у МЗС України із посиланням на спільну заяву 51 країни-члена Організації Обʼєднаних Націй.

Там кажуть, що закликали Росію долучитися до мирних перемовин: вона “повинна припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та змістовно долучитися до переговорів задля всеосяжного, справедливого та тривалого миру”.

Разом із тим члени ООН наголосили, аби країна-агресорка забезпечила “негайне, безпечне та безумовне” повернення в Україну всіх затриманих, примусово переміщених або депортованих цивільних, зокрема дітей. У заяві також підтримали домовленості щодо безпеки судноплавства в Чорному морі та закликали захищати комерційне судноплавство й критичну інфраструктуру.

“З березня 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та беззастережне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме як необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру”, — йдеться в декларації.

Нагадаємо, за час відкритої війни в Україні загинули понад 17 тисяч цивільних людей, ще майже 54 тисячі — зазнали поранення.