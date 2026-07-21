МВФ та Україна. Ілюстративне фото: Pixabay

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Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд нової програми співпраці з Україною в межах Механізму розширеного фінансування (EFF): найближчими днями до країни надійдуть ще приблизно 690 мільйонів доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

З урахуванням нового траншу загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах програми EFF, досягне приблизно 2,2 мільярда доларів.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький процитував рішення МВФ, зазначивши, що Україні вдалося виконати всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми. Під час перегляду програми вдалося погодити оновлені терміни реалізації реформ та заходів для подальшого виконання програми.

Водночас у повній версії пресрелізу від Міжнародного валютного фонду також йдеться, що Україні не вдалося досягти цілі щодо чистих міжнародних резервів станом на кінець червня, що частково сталося через вплив війни на Близькому Сході. Окрім цього, у МВФ вважають, що втілення низки структурних реформ в Україні відбувається із затримкою.

Прем’єр-міністр України заявив, що новий уряд планує пришвидшити реформи, погоджені за програмою.

“Уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу”, — заявив Сергій Корецький.

Нагадаємо, на середину липня 2026 року в підпорядкуванні Департаменту охорони здоровʼя Донецької ОДА перебувають 44 медзаклади. Але рівно половину з них ще мають реорганізувати або ліквідувати, зокрема для того, щоб ефективно використати кошти обласного бюджету.