До державного бюджету України надійде грант у розмірі 690,8 млн доларів США. Кошти спрямують на покриття ключових соціальних витрат під час війни — зокрема на пенсії, субсидії та інші виплати для населення.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Фінансування сформували із заморожених російських активів за підтримки міжнародних партнерів. Найбільшу частку гранту надала Японія — 544 млн доларів. Ще 146 млн доларів надійшли від Канади, а 0,8 млн доларів — з міжнародного фонду проєкту PEACE in Ukraine, який працює з червня 2022 року.

У Міністерстві фінансів зазначають, що ці кошти допоможуть державі зберігати фінансову стабільність та забезпечувати соціальну підтримку українців в умовах повномасштабної війни.

Після надходження цього гранту загальний обсяг фінансування в межах проєкту PEACE in Ukraine перевищить 51,7 млрд доларів.

