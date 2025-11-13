Україна отримає пакет озброєння від США за 500 млн доларів: його оплатять вісім держав

Боєць ЗС США заповнює документи перед відправкою оборонної допомоги до України. Ілюстартивне фото: "Укрінформ"

Група північноєвропейських держав оголосила про новий пакет озброєнь для України вартістю у 500 мільйонів доларів. Його оплатять спільними силами Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція за ініціативою PURL, яка передбачає закупівлю зброї у США.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО.

Програма НАТО “Пріоритетний список потреб України” (PURL) діє з 2025 року, її створили після призупинення постачань зброї для Сил оборони України американським коштом. Тепер у США для українських військових зброю купують союзники з НАТО.

“Наші північні й балтійські члени Альянсу збільшують фінансування наступного пакета критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і постачання через PURL надходять до України. Члени НАТО продовжуватимуть надавати Україні необхідне обладнання і припаси”, — привітав рішення про виділення допомоги генсек НАТО Марк Рютте.

Вміст нового пакета допомоги в альянсі не розкривають.

Водночас у США 13 листопада завершився найдовший в історії держави шатдаун (тимчасове призупинення роботи федерального уряду через відсутність фінансування), який тривав 43 дні та, за даними видання Axios, призупинив експорт зброї із США на понад 5 млрд доларів.

