Україна отримає позику від ЄС на 90 млрд євро. Ілюстративне фото: "Громадський простір"

На саміті Європейського союзу затвердили рішення про спільне запозичення 90 млрд євро для України. Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн стверджує, що йдеться по позику, однак повертати гроші Україна повинна буде тільки після отримання репарацій від Росії. Президент Зеленський вже привітав рішення та назвав його “фінансовою гарантією” на найближчі два роки.

Про схвалення позики повідомляє видання “Європейська правда”.

Ці 90 млрд — це не кошти російьких заморожених активів у ЄС, адже країни союзу так і не змогли досягти згоди стосовно їхнього використання. Коли перемовини не дали результатів, зокрема через блокування рішення Бельгією, ЄС вирішив надати підтримку Україні за схемою спільного запозичення.

“Ми домовилися. Затверджено рішення надати Україні підтримку у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. Ми взяли зобов’язання і виконали його”, — заявив президент Євроради Антоніу Кошта.

Ці гроші покликані закрити дефіцит українського бюджету у 2026 та 2027 роках. Їх можна витрачати, зокрема, на військові потреби, заявив канлер Німеччини Фрідріх Мерц.

“Цих коштів достатньо для покриття військових і бюджетних потреб України на найближчі два роки. Це вирішальний сигнал для закінчення війни, оскільки Путін піде на поступки лише тоді, коли зрозуміє, що його війна не принесе йому вигоди”, — сказав Мерц.

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн стверджує, що позика є безвідсотковою. Україна не повинна віддавати гроші до отримання репарацій від Росії.

“Дякую всім лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на 90 млрд євро у 2026–2027 роках. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту”, — привітав рішення президент Зеленський.

Нагадаємо, Україна на мирних перемовинах відмовляється виводити своїх військових із Донецької області, тоді як Росія прагне повністю її загарбати. У зв’язку з цими розбіжностями у позиціях, американська сторона намагається знайти компромісне рішення.