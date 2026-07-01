Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

До держбюджету України надійшли перші кошти від Світового банку за проєктом SPIRIT — загалом майже 600 мільйонів доларів США, які планують використати на соціальну підтримку вразливих категорій населення.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Отриманий транш сформований з двох джерел 300 мільйонів доларів надійшли за підтримки японських гарантій, ще 298,75 — за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту SPIRIT становить 880 мільйонів.

“Фінансування в межах проєкту покриватиме 18 видів соціальних виплат, зокрема допомогу сім’ям з дітьми, дітям із тяжкими захворюваннями, дітям-сиротам, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, оплату послуги «муніципальна няня», допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку, програму “єЯсла”, а також інші програми соціальної підтримки, що фінансуються з державного бюджету та не пов’язані з військовими цілями”, — заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що програма розрахована на один мільйон українців.

Нагадаємо, проєкт SPIRIT у Світовому банку затвердили 29 травня, його завданням є модернізація системи соціального захисту України, а також соціальна підтримка громадян. Фінансування складається з позики Світового банку на 860 мільйонів доларів і гранту у 20 мільйонів доларів від Великої Британії та Німеччини.