МВФ та Україна. Ілюстративне фото: Pixabay

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Україна отримала перший транш на 1,5 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою. Кошти спрямують на приорітетні витрати державного бюджету.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, сьогодні Україна отримала перший транш від International Monetary Fund за новою чотирирічною програмою. Це сталося в межах Механізму розширеного фінансування (EFF) — 1,5 мільярда доларів вже зарахували.

Кошти обіцяють спрямувати на фінансування пріоритетних витрати бюджету і підтримку макрофінансової стабільності. Свириденко вже називала нову програму співпраці з МВФ “якірною” для всієї фінансової допомоги, яку отримує країна.

Загальний обсяг програми на 2026–2029 роки становить 8,1 мільярда доларів. Від початку відкритої війни Україна залучила до держбюджету 14,9 мільрда доларів фінансової підтримки від Міжнародного валютого фонду, зазначила посадовиця.

“Вдячна нашим партнерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію”, — написала Свириденко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відкинув можливість “обміну” незахоплених територій Донецької області на окуповані землі Сумщини та Харківщини.