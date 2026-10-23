Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: що відомо про повернутих військових

Обмін полоненими 23 жовтня. Фото: Офіс президента України

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Україна та Росія провели перший обмін полоненими за понад два місяці: на підконтрольну території вдалося повернути 261 бійця Сил оборони України, а також дев’ятьох цивільних мешканців. Натомість Росії віддали 270 її військовослужбовців.

Про результати обміну для України повідомив президент Володимир Зеленський, про повернення російських військових пишуть російські медіа, зокрема ТАСС.

“Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року”, — заявив президент Володимир Зеленський.

Він уточнив, що більшість звільнених — це учасники оборони Маріуполя. Також серед повернутих є захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додатково зазначили, що це третій етап комбінованого обміну полоненими, який розпочався 19 серпня. Серед звільнених, зокрема, військові ССО та ВСП, а також рятувальник ДСНС. Повернулися й оборонці Чорнобильської АЕС.

Також серед визволених є 38 офіцерів, а дев’ятеро військових є важкохворими. Дехто з них потрапив у полон ще у 2018 та 2020 роках. П’ятеро учасників обміну пережили теракт в Оленівці в бараці №200 (Володимир Зеленський заявив, що цих людей вважали загиблими).

Також у штабі зазначили, що “значну” частину звільнених Росія переслідувала за вигаданими звинуваченнями, їх засудили до різних термінів ув’язнення, зокрема до довічного.

У Координаційному штабі подякували Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам, зокрема всім, хто долучився до звільнення Стівена Габбарда — 74-річного вчителя англійської мови з Ізюма, якого росіяни незаконно засудили та піддавали тортурам.

Нагадаємо, з середини 2023-го Україна почала брати в полон більше російських військових, ніж Росія — українських. Цьогоріч розрив між цими показниками сягнув у 107 людей на місяць.