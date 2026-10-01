Україна провела перше бойове застосування вітчизняної тактичної балістики FP-7: відео

Перше бойове застосування вітчизняної тактичної балістики FP-7. Фото: з відео Володимира Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський заявив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7. Її запуск зафіксували в невідомій локації.

Відповідне відео глава держави опублікував на своїх сторінках у соціальних мережах.

За його словами, після успішного випробування балістику готують до запуску в серійне виробництво.

“Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі — виробництво. Слава Україні”, — написав президент.

Зазначимо: у березні 2026-го співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман говорив, що балістична ракета FP-7 є аналогом ATACMS, однак в кілька разів дешевша.

Як кажуть в компанії, за аеродинамічним компонуванням і принципами керування ракета FP-7 є “клоном” радянських ракет 48Н6, які Росія нині використовує у своїх ЗРК “С-400”. Однак вітчизняна балістика має відмінності в системі наведення та апаратурі управління польотом.

У вересні 2026 року під час оборонної виставки MSPO 2026 у Польщі CEO української компанії Fire Point Ірина Терех заявляла, що у питанні термінів бойового застосування українських балістичних ракет FP-7 “йдеться про тижні, а не про місяці”. За її словами, проєкт на той час вже успішно пройшов два з трьох етапів випробування.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони 30 вересня та в ніч на 1 жовтня 2026 року уразили низку об’єктів російських військ на окупованих частинах Донецької, Луганської та Запорізької областей. Йдеться про склади озброєння, місця зосередження зброї та техніки, а також інфраструктуру для запуску дронів.