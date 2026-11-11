Україна та Росія на перемовинах обговорювали “великий” обмін полоненими: що відомо

Обмін полоненими 23 жовтня. Фото: Офіс президента України

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Під час першого дня перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах 10 листопада Україна та Росія, серед іншого, обговорили можливість проведення обміну полоненими у форматі “1 000 на 1 000” або “1 500 на 1 500”. Представники Росії додатково порушували питання територій.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

“Сьогодні (10 листопада, — ред.) обговорили можливість обміну. Хочуть зробити “тисячу на тисячу”, може, “півтори на півтори”. Якийсь великий обмін. З цією аджендою американці поїдуть до Росії”, — сказав президент.

Раніше Радіо Свобода з посиланням на власне джерело в українській делегації повідомляло, що сторонам вдалося домовитися про новий “масштабний” обмін. Перемовини в ОАЕ продовжаться 11 листопада.

Також президент зазначив, що на перемовинах росіяни продовжували переоцінювати свої просування в Донецькій та Луганській областях. Представники країни-агресорки заявляли, що половина наразі підконтрольної Україні частини Донбасу нібито вже захоплена Росією.

“Ось у чому проблема. Путін живе в іншій реальності. Звісно, він розповідатиме американцям, що йому потрібно один-два місяці, щоб повністю окупувати схід України. Я теж можу намалювати йому малюнок, на якому повністю окупую Росію. Але ж це неправда. Позитивним моментом стало те, що американська сторона підтвердила українську оцінку того, що відбувається на полі бою”, — заявив президент.

Саме тому, за його словами, потрібна зустріч на рівні лідерів. Він навів приклад Херсона, де росіяни контролюють один берег річки, а Україна — інший, хоча люди хочуть жити разом. 11 листопада команди обговорять можливість такої зустрічі, але президент не впевнений, що Росія до неї готова.

Нагадаємо, за повідомленнями медіа, адміністрація Дональда Трампа пропонує зміну адміністративних меж Донецької та Луганської областей задля досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Згідно з задумом авторів ініціативи, це рішення нібито дозволить Москві оголосити про повний контроль над вже скороченими версіями Донеччини й Луганщини, а Україні — зберегти контроль над територіями, які вона досі утримує.