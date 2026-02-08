Виробництво українських дронів. Фото: Технологічні сили України

Україна розпочинає експорт власних оборонних технологій, зокрема дронів. Вже цього року в Європі планують роботу десяти експортних центрів української зброї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, експортні представництва працюватимуть у країнах Балтії та Північної Європи. Загалом у 2026 році планують відкрити десять таких центрів.

Президент також повідомив, що в лютому запустили виробництво українських дронів у Німеччині. Крім того, виробничі лінії українських дронів діють і у Великій Британії.

“Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах”, — зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що через війну не всі компанії наразі мають можливість вийти на інші ринки у повному обсязі.

Раніше ми писали про українські дрони-перехоплювачі, які добре показують себе у боротьбі з російськими повітряними цілями, однак їх усе ще недостатньо для потреб фронту. Головна проблема не у фінансуванні, а в темпах виробництва.