Дрон-перехоплювач. Ілюстративне фото: Brave1ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що дрони-перехоплювачі добре показують себе у боротьбі з російськими повітряними цілями, однак їх усе ще недостатньо для потреб фронту. Головна проблема, за його словами, — не у фінансуванні, а в темпах виробництва.

Про це Зеленський сказав під час виступу в Дипломатичній академії з нагоди Дня дипломата, передає “Суспільне”.

Президент назвав дрони-перехоплювачі стратегічно важливим напрямком для України. Він зазначив, що на ринку працює кілька компаній, і їхні рішення мають різну результативність: частина моделей демонструє близько 90% ефективності перехоплень, інші — в межах 40–50%.

За словами президента, гроші на цей напрямок є, але підприємства не встигають виготовляти стільки перехоплювачів, скільки потрібно зараз.

“Питання вже не в грошах — вони завжди є на цей напрямок. Питання технічне: виробники просто не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно. Перехоплювачів від найбільш продвинутих компаній все ще недостатньо”, — пояснив Зеленський.

Зеленський також наголосив, що використання дронів-перехоплювачів дає змогу економити дорогі ракети для систем ППО на кшталт Patriot чи NASAMS.

У листопаді ми писали, що в Україні почали серійне виробництво дронів, здатних перехоплювати безпілотники типу “Shahed”. Технологію вже передали першим виробникам, інші компанії готують свої лінії.