Президент України Володимир Зеленський підписав указ, якими ввів у дію рішення РНБО. Так, під санкції потрапили 41 російський суддя, які незаконно засуджували українських військовополонених. Серед тих, хто потрапив під обмеження — троє колаборантів з тимчасово окупованого Донецька.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу №232/2026 на сайті Президента України.

За документом, до нового санкційного пакета увійшов 41 суддя, із яких 38 – громадяни Росії, ще троє – колаборанти. Як стверджують в Офісі президента, ці громадяни країни-агресорки виносили незаконні вироки про ув’язнення військовополонених, а ще підтримують та виправдовують російську агресію проти України.

Зокрема, під санкціями російський суддя, який за тиждень виніс вироки дев’ятьом українським військовополоненим у справах про “тероризм”. Також застосували санкції до колишніх українців:

Бичкова Павла Юрійовича;

Нікуліна Олександра Анатолійовича;

Харахулах Олени Вікторівни.

За даними РНБО, в тимчасово окупованому Донецьку вони засудили до смертної кари добровольців: двох британців та одного марокканця, які захищали країну в складі ЗСУ й потрапили в неволю. На посіпак наклали низку заборон, зокрема позбавили державних нагород та інших форм відзначення, а ще заблокували активи.

Серед підсанкційних суддів є й ті, хто ухвалював незаконні рішення щодо громадських діячів, активістів і журналістів за їхні політичні й релігійні переконання, кажуть в Офісі президента України.

“Санкції проти так званих “суддів”, які штампують політично вмотивовані вироки нашим громадянам, воїнам, – це питання справедливості. Особливо ганебно бачити серед них колишніх українців, які свідомо стали колаборантами й перетворили суд на інструмент репресій”, – зазначив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, жителька Донецька проведе найближчі 20 років в окупаційній тюрмі за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Росіяни закидали їй “державну зраду” та підготовку теракту.