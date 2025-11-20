Частина засуджених у Росії "Азовців" у судовій залі. Фото: "Медіазона"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За роки повномасштабного вторгнення Росії Україні вдалося повернути з полону понад 200 бійців полку “Азов”. Водночас на листопад 2025-го три чверті “азовців”, які потрапили у полон, досі залишаються в неволі. Йдеться близько про 600 захисників.

Про це в інтерв’ю 24 каналу повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

“Є певні категорії [військових], яких важче діставати з полону. Це ті самі “азовці“, наприклад. Однак усі забувають сказати, що там трохи більше ніж 800 людей з “Азову“, які в полоні, і понад 200 повернулися. Це четверта частина”, — зазначив начальник ГУР Кирило Буданов.

Він додав, що Росія створює штучні перепони у процесі повернення бійців “Азову”, а також деяких інших полонених, аби створити напруженість в українському суспільстві.

“Та сама ситуація, до речі, і щодо десантників, і щодо морських піхотинців, щодо певних механізованих бригад. Вони (росіяни — ред.) просто знають, що є згуртована верства суспільства, категорії, скажімо так, певних військових формувань, які максимально соціально активні. Отже, треба на них натиснути”, — зазначив Буданов.

Також військовий стверджує, що країна-агресорка передала перелік людей, яких вона хоче повернути. У списку є ті, яких можна умовно назвати шпигунами, зокрема з порівняно високим статусом. Тому робота над обмінним процесом в Україні триває.

Нагадаємо, станом на другу половину листопада Україна та Росія провели останній обмін полоненими 2 жовтня. Тоді на підконтрольну територію вдалося повернути 185 військових та 20 цивільних. Журналісти Вільного Радіо вже писали, що відомо про той обмін.