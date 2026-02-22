Українські військові. Фото: Facebook/56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Україні необхідно мобілізувати близько 250 тисяч військових додатково, щоб стабілізувати ситуацію на фронті та отримати шанс переломити хід війни. Наразі українські сили поступаються російським за чисельністю та кількістю озброєння на низці напрямків Донецької області.

Про це йдеться у статті британського видання The Times із посиланням на джерела в НАТО, західних оборонних колах та військових експертів.

За оцінками співрозмовників авторів матеріалу, українська армія нині поступається Росії за чисельністю особового складу та озброєнням на більшості ділянок фронту. Найскладніша ситуація — в районах Лимана, Сіверська, Слов’янська та Покровська.

У статті зазначають, що частину міських територій поблизу Покровська й Мирнограда, а також Гуляйполя в Запорізькій області російські війська контролюють повністю або частково. Якщо російська армія просунеться далі в напрямку Запоріжжя, місто може опинитися в зоні ураження FPV-дронів — подібно до ситуації в Херсоні.

Українські командири наголошують на гострій нестачі підготовленої піхоти та операторів безпілотників. Один із офіцерів у Покровську заявив, що армії потрібні додаткові пілоти для дронових підрозділів і більше піхоти для їх прикриття.

Науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних військ Нік Рейнольдс зазначив, що російські сили послідовно тиснуть уздовж лінії фронту, а міста так званого “фортечного поясу на Донбасі” мають стратегічне значення через особливості рельєфу.

За даними західних чиновників, Москва може продовжувати війну щонайменше ще рік за нинішніх темпів. У британському оборонному відомстві припускають, що для повного захоплення Донеччини Росії може знадобитися до 18 місяців і ще близько 500 тисяч втрат, а в гіршому сценарії — до чотирьох років і майже два мільйони жертв.

Експерти, яких опитали у статті, також вважають, що Кремль не демонструє готовності до компромісів і продовжує дотримуватися максималістських цілей у війні проти України.

Раніше ми писали, що російські війська активізували спроби прориву на Покровському напрямку. Окупанти діють малими піхотними групами та намагаються зайти в тил українських підрозділів. Водночас у зоні до 15 кілометрів від лінії фронту вони щільно застосовують безпілотники, що суттєво ускладнює логістику ЗСУ.