Російські війська активізували спроби прориву на Покровському напрямку. Окупанти діють малими піхотними групами та намагаються зайти в тил українських підрозділів. Водночас у зоні до 15 кілометрів від лінії фронту вони щільно застосовують безпілотники, що суттєво ускладнює логістику ЗСУ.

Про це повідомив старший офіцер відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак в ефірі “Суспільне. Студія”.

За його словами, російські дрони постійно чергують над дорогами, відстежують пересування українських військових і дистанційно мінують маршрути. Українські підрозділи у відповідь розвідують маршрути дронами, знищують виявлені міни та атакують позиції противника в тилу.

“Їхні дрони працюють вночі, і хлопці, які заходять на позицію, вони постійно змушені дивитися як собі під ноги, так і над головою, тому що дрони, знову ж таки, літають, і це дуже складна, максимально складна робота. На жаль, це мінування. Ну, ми так само і мінуємо в їхніх тилах, і ми так само і розміновуємо наші маршрути. Тобто, наші дрони пролітають, проглядають весь маршрут, перш ніж туди рухається піхота”, — розповів Мишак.

Тактику малих груп росіяни застосовують із кінця весни 2025 року. У листопаді їм вдалося прорватися на сусідній ділянці та зайти в тил у Новопавлівці, скориставшись негодою. Тоді українські безпілотні підрозділи відпрацювали по населеному пункту з повітря, а штурмовики вибили окупантів, частину з них ліквідували, частину — взяли в полон.

Також військовий повідомив, що росіяни намагалися компенсувати втрату Starlink власними антенами та кабельним зв’язком, однак українські сили оперативно знищують такі вузли.

