Понад 2 100 українських дітей, яких викрала Росія, вдалося повернути додому. Спеціальна комісія при Мінʼюсті продовжує верифіковувати дані про кожен такий випадок.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді команди ініціативи Bring Kids Back UA про результати її роботи.

За їхніми словами, від початку роботи ініціативи додому вдалося повернути понад 2100 дітей. Зокрема, 150 дітей — з початку 2026 року.

Спеціальна комісія при Міністерстві юстиції України продовжує аналізувати та верифіковувати інформацію про кожен випадок викрадення українських дітей Росією, запевнив глава держави.

Окремо учасники зустрічі обговорили подальші кроки з реалізації резолюції Генеральної асамблеї ООН “Повернення українських дітей”, ухваленої у грудні 2025 року.

Крім того, у доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні депортацію та примусове переміщення українських дітей вперше на рівні ООН кваліфікували як злочин проти людяності.

Наступним кроком міжнародної роботи стане засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яке відбудеться 11 травня у Брюсселі. Україна розраховує на широку участь партнерів та конкретні рішення для прискорення повернення незаконно вивезених дітей, додали в Офісі президента.

Нагадаємо, прокурори повідомили про підозру трьом “посадовцям” у так званій “ДНР”, які можуть бути причетні до примусового переміщення 213 дітей з Донецької області до Росії. Жодна з яких досі не повернулася на Батьківщину.