Ілюстративне фото/europeanheritagedays.com

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Дітей та підлітків з України запрошують розповісти про свою культурну спадщину на європейському конкурсі Young European Heritage Makers. Роботи юних авторів оцінюватимуть на національному та міжнародному рівнях, а найкращі покажуть у Страсбурзі.

Про таку можливість повідомили на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Мета конкурсу — зібрати історії, досвід та приклади того, як українська молодь розуміє й цінує свою спадщину: пам’ятки архітектури, природні краєвиди, пісні, танці і родинні традиції.

Ініціатива покликана показати, яким чином молодь відчуває європейський вимір своєї спадщини і як вона впливає на їхню ідентичність.

Участь у конкурсі можуть брати групи дітей 6-11 років та підлітки 11-17 років. Вони мають влаштувати власні заходи на тему “Що для вас означає спадщина?” і зафіксувати результати у відео до 5 хвилин або візуальному матеріалі з описом до 800 слів.

Готові роботи разом із заявкою потрібно завантажити на сайт Днів європейської спадщини. Матеріали приймають українською, англійською або французькою; у разі української — потрібен переклад англійською.

Для наймолодших учасників (6-11 років) визначають одну переможну роботу від країни, автори отримують подарунковий пакет і лист подяки. Для підлітків (11-17 років) національний переможець потрапляє на європейський етап, де призера визначатимуть серед п’яти найкращих робіт.

Конкурс триватиме з 1 вересня до 15 грудня 2025 року, а у травні 2026 року переможці вікової категорії 11-17 років представлять свої роботи на виставці у Палаці Європи в Страсбурзі. Участь у заході можуть взяти також Вірменія, Фінляндія, Фландрія (Бельгія), Італія, Латвія, Чорногорія, Словенія та Іспанія.

Раніше ми розповідали, що ветерани, їхні рідні та сім’ї загиблих захисників і захисниць мають змогу отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень для започаткування або розвитку власного бізнесу. Подати заявку можна до 6 жовтня.