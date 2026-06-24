Окупований Бахмут у 2026 році. Ілюстративне фото: з окупаційних джерел

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Підрозділи 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади регулярно атакують російські цілі у тимчасово окупованому Бахмуті, знищуючи склади техніки та артилерію. Загалом за місяць підрозділу вдалося уразити близько 10 гармат у зоні своєї відповідальності.

Про це речниця бригади Ольга Косенко розповіла в ефірі “Армія TV”.

“Наші пілоти регулярно працюють по Бахмуту. Це не якась поодинока акція. Це постійна їхня щоденна робота. Зокрема, залітати в Бахмут, шукати великі склади техніки, знаходити й успішно вражати”, — заявила Ольга Косенко.

Упродовж останнього тижня розвідка виявила кілька місць накопичення пошкодженої техніки. Вона могла чекати на ремонт, коли Сили оборони завдали ударів.

“Бачимо, що вона там частково пошкоджена, частково без коліс. Такі склади були знайдені, і частина техніки була успішно знищена”, — повідомила речниця.

Окрім складів, українські дрони знищували й автотранспорт росіян безпосередньо під час руху.

“Червень ще навіть не закінчився, а маємо вже близько 10 знищених гармат. Це дуже добре і для позицій нашої піхоти, і для логістики, тому що кількість обстрілів суттєво зменшилася після знищення частини гармат”, — підкреслила Косенко.

Додатково вона уточнила, що поки системних логістичних проблем у російських військових у зоні відповідальності бригади поки не спостерігають. Хоч українські пілоти знищують польові склади боєприпасів та пального, це не погіршує постачання в цілому, хоч тимчасово й обмежує активність росіян.

Нагадаємо, так званий “уряд “ДНР” затвердив перелік населених пунктів, які отримають пріоритетне фінансування інфраструктури до 2036 року. До списків увійшли 13 “муніципальних округів” — зокрема зруйновані Волноваха і Вугледар. Про “відновлення” інших захоплених після початку відкритого вторгнення міст — Бахмута, Авдіївки чи Марʼїнки — не йдеться.