Волноваха і Вугледар — так, Бахмут — ні: влада т.з. “ДНР” затвердила списки “пріоритетного розвитку” до 2036 року

Окупований Бахмут у 2026 році. Ілюстративне фото: з окупаційних джерел

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Так званий “уряд “ДНР” затвердив перелік населених пунктів, які отримають пріоритетне фінансування інфраструктури до 2036 року. До списків увійшли 13 “муніципальних округів” — зокрема зруйновані Волноваха і Вугледар. Про “відновлення” інших захоплених після початку відкритого вторгнення міст — Бахмута, Авдіївки чи Марʼїнки — не йдеться.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із документа, який опублікували на офіційному порталі правової інформації РФ.

Окупанти затвердили перелік опорних населених пунктів квазіреспубліки — тимчасово окупованої частини Донецької області —, які мають забезпечити “розвиток” інфраструктури та гарантувати мешканцям прилеглих територій доступ до якісної медицини, освіти й культури. Усе це в межах “Стратегії просторового розвитку Росії на період до 2030 року з прогнозом до 2036-го”.

Документ охоплює 13 так званих “муніципальних та міських округів”:

“Володарський муніципальний округ” — опорним буде Володарське;

“Мангуський муніципальний округ” — опорним буде Мангуш;

“Новоазовський муніципальний округ” — опорним буде Новоазовське;

“Старобешівський муніципальний округ” — опорним буде Старобешеве;

“Тельманівський муніципальний округ” — опорним буде Тельманове;

“міський округ Дебальцеве” — опорним буде Дебальцеве;

“міський округ Докучаєвськ” — опорним буде Докучаєвськ;

“міський округ Іловайськ” — опорним буде Іловайськ;

“міський округ Сніжне” — опорним буде Сніжне;

“міський округ Харцизьк” — опорним буде Харцизьк.

Також найбільші списки прилеглих — понад 60 населених пунктів — у Шахтарського, Амвросіївського та Волноваського “муніципальних округів”. Останній охоплює не тільки Волноваху, а й Вугледар. Це єдині міста серед окупованих після початку відкритого вторгнення Росії, які потрапили до переліку “пріоритетного відновлення”.

Про “розвиток” Бахмута, Авдіївки, Марʼїнки, Курахового чи Селидового не йдеться.

Нагадаємо, раніше ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін вчергове заявив про “відновлення” знищеного російськими бойовиками Бахмута. Це нібито стане можливим після того, як окупанти відсунуть від міста лінію фронту. Також росіяни планували “розбудовувати” Донецьк зі сторони знищеної ними ж Мар’їнки.