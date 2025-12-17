Росіяни планують “розбудовувати” Донецьк зі сторони знищеної ними ж Мар’їнки: що відомо

Мар’їнка із супутника у 2024 році. Колаж: Вільне Радіо

Ватажок так званої “ДНР” заявив, що у центральних районах Донецька більше немає місця для будівництва. Окупанти почали виділяти російським підрядникам зі сторони Мар’їнки.

Про це ватажок квазіреспубліки Денис Пушилін заявив на пресконференції з російськими медіа.

Так звана “розбудова” Донецька вже викладена у проєктних рішеннях окупаційної влади. Зі слів Пушиліна, у центральній частині міста не залишилося вільних ділянок, тож їх виділятимуть зі сторони Мар’їнки — включно з самим населеним пунктом.

“Я вам так скажу, в центральних районах запропонувати вже нічого. Ділянки розподіляються ближче до Мар’їнки, включаючи й саме місто. Тому за Донецько-Макіївську агломерацію я повністю спокійний в плані того, що вона буде відбудовуватися”, — заявив Пушилін.

Що відомо про бої за Мар’їнку

1 грудня 2023 року російські військові виклали відео із заявою, що Мар’їнка нібито перейшла під їхній “повний контроль”. Це швидко підхопили десятки російських ЗМІ, та пізніше один із пропагандистів спростував інформацію про захоплення міста.

Читати також: Жодного цілого будинку, храм без вікон, люди у підвалах: як живе фронтова Мар’їнка (ФОТО)

Вже наприкінці того ж року колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ відійшли зі вщент зруйнованої Мар’їнки, аби зберегти життя захисників.

Місто опинилась в аналізі американських журналістів як одне з найбільш зруйнованих міст України. Загалом журналісти стверджують, що з лютого 2022-го по грудень 2023-го російські окупанти знищили близько 210 тисяч будівель в Україні.

Журналісти Вільного Радіо показували, який вигляд мала Мар’їнка із супутника у 2024 році.

Нагадаємо, пропагандисти оприлюднили репортаж про жінку, яка нібито повернулася до зруйнованої Мар’їнки й тепер живе там. Вона — єдина з 10 тисяч людей, які мешкали у місті до відкритого вторгнення Росії.