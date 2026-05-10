Українські війська продовжують утримувати позиції в районі Мирнограда, — 38 бригада

Сили оборони продовжують утримувати позиції та знищувати російських штурмовиків в районі Мирнограда. Російські війська постійно тиснуть малими групами піхоти й користуються появою листя на деревах, аби маскуватися.

Про це розповів офіцер відділення комунікацій 38 ОБрМП ім. гетьмана Сагайдачного Владислав Ухваткін в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, окупанти продовжують атакувати на відтинку піхотними групами — просочуватися між позиціями, а за можливості закріплюватися в лісосмугах. Попри це, продовжують зазнавати “серйозних втрат”.

“Зараз більше окупант підтримує себе дронами, артилерією та авіацією, проте просування дається їм великою ціною. Вони мають великі серйозні втрати в особовому складі та техніці, тому успіху на смузі відповідальності нашої бригади противник на даний час немає”, — каже Ухваткін.

Основним типом зброї, який росіяни використовують для атак на українські позиції, залишаються безпілотники — дрони на оптоволокні. Окупанти працюють й проти логістики Сил оборони.

Окрім цього, загарбники використовують так звану “зеленку” — на кущах та деревах зʼявилися листя, які допомагають їм ховатися від української аеророзвідки.

“Через густу рослинність малими групами противнику значно простіше маскуватися, пересуватися і наближатися до позицій. Роль аеророзвідки, тепловізійних засобів, постійного моніторингу зараз дуже важливі. Погодні умови зараз відіграють велику роль як в обороні, так і в наступі”, — каже представник 38 бригади.

Нагадаємо, російське командування поставило своїм військам задачу вийти на околиці Краматорська до 30 травня. Активніше окупанти діють під час поганої погоди, а “зеленка” зараз частково допомагає їм приховувати маршрути пересування.