Українські військові атакували пункти управління окупантів поблизу Бахмута, Часового Яру та Костянтинівки: що відомо

Деякі міста Донеччини, у районах яких завдали ударів ЗСУ. Фото: DeepState

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Сили оборони завдали уражень по пунктах управління російських військ на підконтрольній частині та ТОТ Донеччини. Такі обʼєкти зазнали ударів, зокрема, у районі Бахмута, Часового Яру та Костянтинівки. Де ще були атаки — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там кажуть, що впродовж 4 та в ніч на 5 серпня українські військові завдали уражень по низці важливих обʼєктів росіян, зокрема на підконтрольній та тимчасово окупованій частинах Донецької області.

Так, під удари потрапили пункти управління БпЛА окупантів у районах Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля.

Разом із тим Сили оборони атакували пункту управління загарбників у поблизу Бахмута.

Окрім цього, захисники вдарили по переправі через річку Мокрі Яли у районі Веселого. Як стверджують у Генштабі, окупанти використовували цей обʼєкт для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

“Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації”, — підсумували у відомстві.

Нагадаємо, Сили оборони завдали удару по понтонній переправі в районі Новоекономічного, яку війська країни-агресорки використовували для логістичних цілей. Також захисники атакували зосередження живої сили поблизу Горлівки.