Українські військові атакували російські цілі в окупованих Горлівці та Комарі: що уразили

Момент ураження паливної системи в окупованій Горлівці. Фото: з відео "Мадяра"

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Сили оборони атакували низку російських цілей на тимчасово окупованій частині Донецької області. Під ураження потрапили обʼєкти у двох локаціях — Горлівці та Комарі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

За їхніми даними, 20 та у ніч на 21 червня українські війська завдали ударів по низці цілей російських військ, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області. Так, командувач СБС показав ураженням паливної цистерни у Горлівці. На відео — пілоти 20 бригади “К-2”.

Ще на початку червня 2026-го бійці заявили, що взяли під “вогневий контроль” усе тимчасово окуповане місто. Оборонці почали завдавати ударів по техніці, яка заїздить до населеного пункту — за 35-40 кілометрів від позицій ЗСУ. Дрони туди летять, ймовірно, з району Костянтинівки.

Окрім цього, українські військові атакували пункт управління БпЛА російської армії в Комарі — це адмінцентр Комарської громади.

“Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України”, — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові завдали ударів дронами середньої дальності по низці обʼєктів Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — місце скупчення окупантів поблизу Курахівської ТЕС. Також бійці атакували командний пункт та склад в інших загарбаних населених пунктах регіону.