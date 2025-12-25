Труженка на мапі. Фото: DeepState

В ніч на 25 грудня Сили оборони вдарили ремонтну базу військ країни-агресорки у Маріупольському районі. Результати атаки поки уточнюють.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, підрозділи ударних безпілотників вдарили по ремонтній ланці 143 мотострілецького полку. Це сталося в районі села Труженка — Кальчицька громада Маріупольського району.

За даними із мапи Deep State, населений пункт розташований за понад 80 кілометрів від лінії зіткнення. Остаточні наслідки атаки — ступінь завданих збитків, наразі уточнюють, кажуть у Генштабі.

Відомо, що окрім ремонтної ланки окупаційний полк складається з мотострілецьких батальйонів, танкового підрозділу, артилерії, розвідки, а ще групи БпЛА.

Нагадаємо, українські військові уразили склад боєприпасів російської армії на тимчасово окупованій території Донецької області, а також місця зберігання і запуску ударних дронів типу “Shahed” поблизу тимчасово окупованого Донецька.