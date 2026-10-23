Українські військові атакували склад та об’єкт для пуску ударних дронів на Донеччині: що відомо

Запуск дрона по військовому обʼєкту росіян на ТОТ Донеччини. Фото: з відео 7 корпусу ДШВ

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Сили оборони України 22 жовтня та у ніч на 23 жовтня провели нову серію ударів по військових об’єктах російського угруповання на тимчасово окупованих територіях. Попри перебої в роботі системи супутникового зв’язку Starlink/StarShield, захисникам вдалося уразити цілі на Донеччині, Запоріжжі та в Криму.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

На Донеччині українські сили вкотре били по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі самого Донецька. Військові стверджують, що завдяки ураженню таких об’єктів росіяни мають менші спроможності атакувати Україну дронами різних модифікацій.

Також на території регіону вдалося влучити по складах безпілотників у районі Свердлового, боєприпасів поблизу Гірника та матеріально-технічних засобів біля Бердянського.

На окупованій частині Запорізької області під вогнем були район зосередження військових російського “Рубікону” в районі Кам’янки, а також склади матеріально-технічних засобів поблизу Балкового та Оріхівки.

Сили оборони змогли уразити російський об’єкт і в Криму — там влучили по пункту управління одного з російських підрозділів у районі населеного пункту Громово.

Нагадаємо, Селидівська міська військова адміністрація закликає мешканців повідомити інформацію про військових із громади, які загинули, зникли безвісти за особливих обставин або перебувають у полоні. Ці дані потрібні для актуалізації списків і підтримки родин.