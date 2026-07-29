Український middle strike. Ілюстративне фото: DOU

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Сили оборони завдали серії ударів по обʼєктах окупантів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під ураження потрапили склади з безпілотниками та іншим устаткуванням, а також автомобільний міст — по ньому бʼють вдруге. Розповідаємо, де саме атакували.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що продовжують кампанію зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії та завдають ударів по військових обʼєктах загарбників. Серед уражень — локації на тимчасово окупованій частині Донецької області, які атакували в ніч на 29 липня.

Зокрема, українські захисники вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у Донецьку. Також оборонці влучили у склад матеріально-технічних засобів у Портівському неподалік Маріуполя.

Разом із тим Сили оборони підтвердили повторне ураження автомобільного мосту у районі Виселок, який російська армія використовує для військової логістики. Зазначимо, що 26 липня ЗСУ вже били по цьому обʼєкту — він розташований на кордоні Донеччини та Росії.

“Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у Генштабі.

Нагадаємо, армія країни-агресорки на Покровському напрямку фронту підтягує резерви та концентрується на виснаженні українських підрозділів. Загарбники використовують малі штурмові групи, а також сотні дешевих безпілотників, які потрібні виявлення позицій української піхоти, операторів БпЛА та розрахунків дронів-перехоплювачів. Паралельно угруповання російської армії готується до атак у районі Удачного та Котлиного.