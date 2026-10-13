Українські військові атакували скупчення росіян у чотирьох локаціях на ТОТ Донеччини: де саме

Російські військові. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

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Сили оборони вчергове атакували військові цілі країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу захисникам вдалося уразити скупчення росіян у чотирьох локаціях. Де саме — читайте далі.

Про це повідомили у Генштаб ЗСУ.

За їхніми даними, 12 та в ніч на 13 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку військових обʼєктів російської армії. Ці удари були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Так, цього разу серед цілей в регіоні були зосередження живої сили. Українські військові уразили скупчення російських військових у районах:

Селидового;

Роздольного;

Суженки;

Мирнограда.

“Робота по ключових військових цілях російського агресора триває”, — резюмували у відомстві.

Зазначимо, що окрім ТОТ Донеччини — упродовж зазначеного періоду часу — Сили оборони атакували обʼєкти російських військ також у Брянській та Курській областях країни-агресорки, а також на загарбаній частині Луганщини.

Нагадаємо, напередодні українські військові знайшли та знищили майстерню, а також склад безпілотників і засобів РЕБ у тилу російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ціль розташовувалася на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту.