Ілюстративне фото: з російських джерел

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Cили оборони України у ніч на 18 червня завдали серії ударів по російських об’єктах на тимчасово окупованих територіях, а також у самій Росії. Серед уражених об’єктів — мости, склади, та командний пункт окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, на Донеччині українські сили били по автомобільному мосту через річку Калка в районі Гранітного (Кальчицька громада). Під вогонь також потрапив командний пункт окупантів, розташований у районі Соледара, склади паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі й П’ятипіллі (Донецький район), а також склад матеріально-технічних засобів у районі Бойківського (Кальміуський район).

Додатково українські військові атакували залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі Роздольного в АР Крим.

Ураження фіксують і на території Росії: підрозділи Сил оборони повторно атакували Московський нафтопереробний завод та нафтобазу “Гуково” на Ростовщині.

Нагадаємо, уряд Нідерландів зобов’язався придбати для України безпілотники та засоби протиповітряної оборони на 500 млн євро. Половину цієї суми планують спрямувати через програму PURL.