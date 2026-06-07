Ураження цілі та вибух. Ілюстративне фото: Українська правда

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали серії ударів по цілях російської армії на Донеччині. За даними військових, оператори кількох підрозділів уразили пункт тимчасової дислокації російських саперів, логістичні об’єкти, стоянку вантажівок та газове сховище, яке використовували окупанти.

Про результати роботи підрозділів на Донецькому напрямку Сили безпілотних систем України заявили на своїй офіційній сторінці у телеграмі.

За даними військових, оператори батальйону “Кайрос” бригади “Птахи Мадяра”, 1 окремого центру, бригади Nemesis та полку “Рейд” уразили пункт тимчасової дислокації 90 окремого інженерно-саперного полку 51 армії РФ поблизу Піонерського на півдні Донеччині.

У ЗСУ стверджують, що цей підрозділ залучали до мінування та облаштування так званої “лінії Суровікіна” на півдні України. Також він виконував інженерно-саперні завдання на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Крім того, оператори бригади безпілотних систем “К-2” завдали удару по стоянці вантажних автомобілів російської армії. Ще однією ціллю стало газове сховище, яке, за даними українських військових, окупанти використовували для забезпечення своїх потреб.

Також оператори загону “13” бригади “Птахи Мадяра” уразили логістичні об’єкти окупантів.

У Силах безпілотних систем підкреслюють: усі операції проводили спільно з Центром глибинних уражень. Там пояснюють, що удари по логістиці, транспорту та ресурсній інфраструктурі поступово підривають здатність російських військ постачати свої підрозділи й утримувати темп бойових дій.

Раніше ми писали, що росіяни били “Орєшніком” по Білій Церкві та тимчасово окупованій частині Донеччини, аби “подивитися результати”.