Лідер Росії Володимир Путін. Ілюстративне фото: з російських джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Ввечері 4 травня очільник Росії Володимир Путін публічно заявив, що ракетні удари “Орєшніком” по Україні 24 травня завдавали не за бойовою логікою, а щоб “подивитися результати”. Тоді влучання фіксували у Білій Церкві, а пізніше стало відомо, що ще одна ракета влучила по тимчасово окупованій частині Донецької області — приблизно в район Авдіївки або Ясинуватої.

Заяву про мотивацію застосування “Орєшніка” Володимира Путіна передало російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

Очільник країни-агресорки зазначив, що “повноцінного бойового застосування” “Орєшніка” в Україні нібито ще не було. Цю інформацію він назвав “великою військовою державною таємницею”.

“Якщо по-чесному, відкрию вам велику військову державну таємницю: просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. Це стосується і Білої Церкви, і тим паче стосується району “ДНР”, — заявив Путін.

Втім, російське Міноборони 24 травня заявило, що “Орєшніком” та іншим озброєнням в Україні тоді атакували об’єкти військового управління, авіабази і підприємства оборонно-промислового комплексу.

Зазначимо, вперше по Україні вдарили новітньою балістичною ракетою “Орєшнік” зранку 21 листопада, вона тоді влучила по Дніпру. Путін тоді заявив, що наявні системи ППО України буцімто не можуть перехопити цю ракету, а також, що атака була “відповіддю на плани США виробляти та розгортати ракети середньої та меншої дальності”.

Друге застосування цієї ракети в Україні зафіксували через понад рік — нею атакували Львів. Третє застосування відбулося у ніч на 24 травня — по одній ракеті на Білу Церкву (постраждали гаражний кооператив та підприємство) та по ТОТ на Донеччині.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до очільника Росії Володимира Путіна з відкритим листом, у якому запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні, аби врегулювати війну. Він закликав російську сторону до припинення вогню та визначення чіткої дати прямих переговорів.