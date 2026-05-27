“Орєшніків” під час масованої атаки на Україну 24 травня було два, один з них впав на ТОТ Донеччини, — ОП

В Офісі президента підтвердили, що під час масованої атаки 24 травня війська країни-агресорки випустили дві балістичні ракети “Орєшнік” по Україні. Одна з них впала на території тимчасово окупованої частини Донецької області.

Про це йшлося у листі президента України Володимира Зеленського до лідера США Дональда Трампа та Конгресу, який оприлюднив журналіст Axios Барак Равід. Його зміст підтвердили журналістам в пресцентрі Офісу президента.

Як йдеться у зверненні, одна балістична ракета “Орєшнік” вдарила по Київщині, а інша впала на окупованій частині Донецької області. До цього начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат казав, що офіційно підтверджують лише один запуск, однак не виключають появу нових даних.

Водночас, як і раніше, немає підтвердженої інформації щодо можливих уражень “Орєшніком” позицій російських військ.

Що передувало

Близько 1-ї години ночі 24 травня моніторингові канали повідомляли про пуск “Орєшніка”, однак інформації про влучання по Україні тоді не надійшло, тож у спільноті “єРадад” поставили під сумнів цю інформацію. Згодом аналітики припускали, що цей пуск таки відбувся та припав на тимчасово окуповану територію біля Авдіївки чи Ясинуватої — росіяни нібито могли вдарити по власних війська на цій території.

Уже після цього начебто відбувся й другий пуск — тоді ракета влучила поблизу Білої Церкви. Саме тому, вважають у “єРадарі”, Повітряні сили повідомили лише про одне влучання такої балістичної ракети по території України.

Тим часом українська OSINT-спільнота “Кіберборошно” підтвердила кадри, які, ймовірно, зафіксували перший “Орєшнік”. Там кажуть, що на відео видно недобудований ТРЦ Rose Park у Донецьку, а саме камера направлена в бік півночі або північного заходу — у тій стороні Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Ізюм, Вовчанськ та Бєлгород.