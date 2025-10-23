Евакуація людей з Кучерового Яру. Фото: Командування ДШВ

Бійцям ДШВ вдалося евакуювати 10 цивільних зі звільненого Кучерового Яру на Добропільському напрямку. Про зачистку селища від окупантів стало відомо напередодні, 22 жовтня.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Українські оборонці знайшли цивільних людей, коли проводили повітряну розвідку села. Їм доставили записку з інструкціями: що робити та куди потрібно прийти на евакуацію.

Бійцям ДШВ вдалося вивезти загалом 10 цивільних.

“Складність роботи була пов’язана з тим, що часто російські окупанти одягаються в цивільних, що значно ускладнює орієнтування. Попри все, завдяки злагодженим діям штабу та реалізації десантниками, операція була успішною, що дало змогу врятувати людей, які опинилися в біді”, — кажуть у командуванні.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що українським військовим вдалося повернути під контроль Кучерів Яр — селище за 26 кілометрів від Добропілля. Населений пункт потрапив під окупацію під час боїв на цьому відтинку в серпні 2025-го.