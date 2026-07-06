Українські військові евакуювали з Миколаївки наземним дроном цивільну жінку

Наземний робот везе на точку евакуації жительку Миколаївки. Фото: з відео 20 бригади безпілотних систем К-2

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Жителька Миколаївки вирішила евакуюватися після того, як поряд з її домівкою через російську атаку згорів будинок. Самотужки вона не могла виїхати, тож попросила допомоги в українських військових — ті повантажили її на наземний роботизований комплекс. Операція була небезпечною, оскільки російські дрони завдають атак по логістичних маршрутах.

Про це розповіли у 20 бригаді безпілотних систем К-2.

За їхніми словами, жителька Миколаївки наважилася виїхати після того, як розташований по сусідству згорів внаслідок російського удару. Однак самотужки вона не могла евакуюватися через інтенсивні обстріли та активність російських дронів — місто знаходиться під постійними атаки.

Жінка звернулася до бійців К-2, а ті почали планувати евакуаційну місію силами батальйону безпілотних наземних комплексів.

Військові допомогли цивільній сісти на наземного робота та повантажили її речі. Упродовж всього маршруту її супроводжували безпілотники з повітря та перехоплювачі, для протидії можливим російським дронам.

“Під час евакуації жіночки, вона була постійно з нами на зв’язку в конференції. Ми контролювали її стан. Людина все життя прожила в Миколаївці та просто в один момент зібрала всі свої речі, які були для неї цінні та евакуювалась”, — розповів оператор НРК на позивний “Кеп”.

У бригаді додали, що евакуація була небезпечною, оскільки російські дрони регулярно атакують логістичні шляхи.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку фронту поступово посилюються російська активність: загарбники щодня скидають на Миколаївку керовані авіабомби вагою півтори та три тонни, а також нарощують артилерійські позиції поблизу окупованого Сіверська.