Українські військові кажуть про проблеми зі звʼязком на Starlink — це впливає на middle-strike операції

Українські військові запускають безпілотник. Ілюстративне фото: libkos

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Українські військові підтверджують обмеження роботи терміналів Starlink — зв’язок для дронів зникає на 10-20 секунд. Проблеми з роботою терміналів можуть вплинути на операції середньої дальності по всій лінії фронту.

Про це в коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник 7 корпусу ДШВ Володимир Полевий.

За його словами, бійці почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink по всій лінії фронту. Йдеться про так званий пакет Starshield, який Сили оборони використовують для роботи. Він має розширені можливості у порівнянні з базовими налаштуваннями — саме на нього компанія SpaceX встановила обмеження.

“Проблема, судячи з інформації, яка є в публічному просторі, має загальнонаціональний характер. Думаю, що вона впливає на ефективність виконання місій з middle та deep-strike по всій лінії бойового зіткнення. Багато місій просто скасовується. Від звʼязку залежить наведення та ураження на останніх метрах, тож це зриває операції”, — каже Полевий.

Як пише видання hromadske з посиланням на військових, під час польотів БпЛА зв’язок може зникати на 10–20 секунд уже на швидкості 110–120 км/год. Водночас, каже представник 7 корпусу, зазвичай дрони працюють на більших швидкостях. Вони продовжують рух, але такі переривання ускладнюють керування.

“Ще гостріше проблема проявляється під час запуску швидкісних безпілотників. На старті деякі апарати, особливо типу middle-strike, мають набирати досить високу швидкість. За цих умов нестабільний зв’язок унеможливить запуск таких бортів або застосування за призначенням”, — кажуть оборонці.

Разом із тим зниження швидкості польоту безпілотників створює додаткові ризики: повільніші цілі стають вразливішими до ураження військовими Росії. За даними журналістів, обмеження на роботу Starlink виявили сьогодні вночі — Starshield не працює на швидкості понад 160 км/годину. Це ускладнює логістику, роботу БПС та місії з середнього ураження.

Міністерство оборони України зʼясовує, що стало причиною таких обмежень.

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили ще три населені пункти на Лиманському напрямку в межах операції “Вівальді”. Йдеться про Зелену Долину, Липове й Колодязі — 101 км² території.