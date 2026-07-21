Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Через активність російських безпілотників бійці Сил оборони України у районі Покровська змушені пересуватися до позицій та назад пішки: подекуди ця дистанція сягає 15 кілометрів.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 4-ї бригади оперативного призначення ”Рубіж” Національної гвардії Данило Борисенко.

Військовий зазначив, що ротація та зайняття позицій залишаються найбільш вразливим етапом бойових дій, оскільки одночасно потрібно вивести одних військовослужбовців і завести інших. Українським військовим доводиться залишати облаштовані укриття і рухатися до нових позицій пішки через значну “кілзону” (це територія, де пересування транспортом є надто небезпечним через роботу дронів, — ред.).

“Ротація або зайняття позиції — найбільш вразливіша ланка під час ведення бойових дій, коли потрібно одних людей завести, а інших вивести. Вони покидають свої укриття, в яких зручно і все обладнане для того, щоб тримати оборонний бій, і мають пересуватися до запланованих позицій.

Тому нині заведення та виведення людей на позиції відбувається пішки через величезну “кілзону”. Ми намагаємося доправляти людей транспортом до безпечного місця, а далі вони ідуть пішки. У деяких районах це може бути 5 кілометрів, а в деяких і 15. І це все в повній амуніції, а ще ж необхідно нести все необхідне для обладнання позиції”, — розповів Данило Борисенко.

Він додав, що у цих умовах зростає роль наземних роботизованих комплексів. Вони дозволяють проводити частину логістичних завдань без ризику для людей, а також вивозити поранених з небезпечних територій.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня Сили оборони України завдали низки ударів цілях на тимчасово окупованих територіях, у Росії та в Чорному морі. Під вогнем, зокрема, опинилась і Донецька область — там уразили залізничний міст, райони зосередження живої сили й пункт управління БпЛА.