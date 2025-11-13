Українські військові розпорошують сили росіян, аби не дати їм сконцентруватися на Покровську, — Сирський

Покровський напрямок на мапі. Фото: DeepState

Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу для російської армії. Аби не дати їм зосередити зусилля в Покровську, українські війська розпорошують сили окупантів на Очеретинському відтинку.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він запевняє, що нині посиленню підрозділів на Покровському напрямку приділяють “особливу увагу”. В цьому ж контексті йдеться і про забезпечення українських військових та зміцнення логістичних маршрутів.

У Покровську та на його околицях продовжують діяти захисники зі складу механізованих військових частин, бригад Десантно-штурмових військ, підрозділи 425-го окремого штурмового полку, оператори Сил безпілотних систем та інші воїни зі складу Сил оборони України.

“Росіяни продовжують зазнавати значних втрат — як у живій силі, так і в техніці. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються і знищуються”, — запевнив Сирський.

Нині українські війська розпорошують сили загарбників через Очеретинський напрямок, аби не дати їм сконцентрувати основні зусилля в районі Покровська.

Загалом за час операції Сили оборони звільнили 189 км² територій. Водночас віл диверсійно-розвідувальних груп росіян вдалося очистити 257,7 км².

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після поїздки на Покровський напрямок спростував російські заяви про оточення українських сил та контроль росіян над містом. Військовий зазначив, що на території Покровська та на його околицях триває постійна боротьба як з російськими малими штурмовими групами, так і з легкою технікою.