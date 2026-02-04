Українські військові тримають вигідні рубежі перед Сіверськом, всі підходи до міста контролюють, — 54 ОМБр

Сіверськ на мапі. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Сили оборони продовжують утримувати вигідні рубежі перед Сіверськом та контролюють всі підходи до міста. Водночас російські війська переважають тут подекуди у 7-10 разів. Населений пункт під вогневим контролем українських захисників.

Про це розповів командир 54-ї окремої механізованої бригади ім. гетьмана Івана Мазепи Вадим Черній в інтерв’ю “Суспільне. Донбас”.

Військовий запевнив, що підрозділи його військової частини перебувають безпосередньо перед Сіверськом. Саме ж місто фактично знаходиться під вогневим контролем сил безпілотних систем, а також підрозділів української артилерії. Водночас рельєф на окремих ділянках складний, тож російські війська наступають як піхотними групами, так і на техніці.

“Наші військовослужбовці стикаються з переважаючими силами противника — місцями у 7-10 разів. Тобто на одну позицію наших піхотинців можуть наступати різними способами 7-8 у складі однієї групи противника. Причому різними способами. Це може бути в пішому порядку, під прикриттям складних погодних умов, це може бути і на мототехніці, і на важкій техніці”, — каже командир бригади.

За його словами, окупанти зазнають великих втрат: місто “фактично засіяне тілами загиблих російських військових”. Загарбники мають проблеми з кількістю бронетехніки та інших машин, тож вдаються до використання мотоциклів або цивільних автівок.

Черній також додав, що Сіверськ у низині, оточений природними бар’єрами: річкою, болотами, ярами, балками. Підрозділи 54 бригади стоять, зі слів військового, на вигідних рубежах:

“Тримаємо під вогневим контролем підходи безпосередньо до міста, з міста. Місто як на долоні, підрозділи артилерії розміщені вигідно, тримають все у полі зору. Знову ж таки, завдяки дронам, завдяки військовій кмітливості самих воїнів на передньому краї, завдяки мінуванню, в тому числі дистанційному, ми маємо вигідне становище для ведення оборонного бою”.

Водночас російські війська продовжують наступати та мають перевагу у людях та БпЛА, резюмував командир бригади.

Нагадаємо, 23 грудня стало відомо, що Сили оборони відійшли із Сіверська. Окупанти мають там відчутну перевагу в живій силі та техніці та продовжують наступ. У районі міста тривали важкі бої.