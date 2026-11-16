Українські військові уразили нафтобазу в Росії та низку об’єктів загарбників на Донеччині й Запоріжжі

Український військовий тримає безпілотник. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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Сили оборони України уразили російську нафтобазу “Флеш Енерджі” в Ростовській області, два пункти управління, склад і район зосередження техніки на окупованих територіях. Ці атаки відбулися 15-го та в ніч на 16 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Головною ціллю доби українські військові називають нафтобазу в Азові, що поблизу російського Ростова. Там після влучання пролунали вибухи та спалахнула пожежа. Точні масштаби збитків ще підраховують.

“Кожна знищена тонна палива — це менше рейсів вантажівок із боєприпасами, менше годин роботи бронетехніки й менше вильотів для російської авіації”, — уточнили в Генштабі.

На Донеччині українським підрозділам вдалося уразити пункти управління російської армії у районах Новоселівки Першої та Осикового. Ще один такий об’єкт атакували на Запоріжжі, у районі Роздолу. У Генштабі ЗСУ зазначили, що такі влучання порушують зв’язок і координацію окупантів під час підготовки атак і штурмів.

Також Сили оборони атакували склад матеріально-технічних засобів у районі Рівнополя в Донецькій області. Водночас у Бердянську вдалося влучити по локації зосередження озброєння та військової техніки росіян.

Нагадаємо, на середину листопада у 56-й бригаді ЗСУ фіксують посилення штурмів малими групами на Краматорському напрямку фронту: російські командири посилають підрозділи чисельність 1-3 піхотинці просочуватися між українськими позиціями й чекати подальшого підкріплення. Водночас загарбники зберігають вогневий контроль над ключовими автошляхами на напрямку, аби зривати українську логістику.