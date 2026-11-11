Українські військові уразили низку російських об’єктів в окупації, зокрема і на Донеччині

Український військових тримає безпілотник. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Протягом 10 листопада та в ніч на 11 листопада Сили оборони України уразили три пункти управління БпЛА на Запоріжжі й Донеччині, склад дронів на Луганщині та два командні пункти російської армії на Донеччині й Харківщині. Удари припали по об’єктах, які росіяни використовували для керування ударними дронами та підрозділами своїх військ.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Так, пункти управління дронами вдалося уразити в районах Токмака та Примірного на Запоріжжі, а також Покровська Донецької області.

“Саме звідси російські оператори спрямовують ударні дрони не лише на українські позиції, техніку й логістику, а й на цивільних людей у прифронтових громадах — полюють на автівки, автобуси, швидкі й тих, хто просто вийшов на вулицю. Кожен знищений пункт управління — це менше дронів над головами наших воїнів і менше російського терору для жителів прифронтових міст та сіл”, — пояснили в Генштабі ЗСУ.

У районі Мирнограда Сили оборони уразили пункт управління російських військових, а поблизу Вовчанська на Харківщині — командно спостережний пункт. Обидва об’єкти використовували для керування боями.

Окрім цього, поблизу Залиману на Луганщині під удар потрапив склад БпЛА.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем вчергове атакували військову інфраструктуру окупантів, яку ті облаштували на території Донецького аеропорту. Під ураження потрапили бункери для зберігання БпЛА та місце, звідки їх запускали.