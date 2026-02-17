Українські військові уразили об’єкти російської армії на окупованій частині Донеччини та в інших регіонах

Бійці Сил оборони України. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Сили оборони України завдали нової серії ударів по об’єктах армії країни-агресорки як на території України, так і за її межами. Під вогонь, зокрема, потрапили об’єкти на окупованих частинах Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Так, на Донеччині вдарили по складах матеріально-технічного забезпечення у Донецьку та у районі Лідиного, що у Волноваському районі.

Також українські військові завдали ударів по окупованій частині сусіднього з Донеччиною Запоріжжя, там били по районах зосередження особового складу в районах Розівки та Любимівки, а також по вузлу зв’язку 127-ї мотострілецької дивізії російської армії у населеному пункті Зеленопіль.

За межами України також атакували Ільський нафтопереробний завод. Він розташований у Краснодарському краї Росії, там після влучання фіксували пожежу.

“Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора”, — заявили у Генштабі.

