Українські військові уразили пункт управління безпілотників окупантів на Донеччині | Вільне Радіо

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В Донецькій області ЗСУ влучили по пункту управління БпЛА підрозділу окупантів в районі Часового Яру. Також зафіксоване ураження в районі селища Луганське під Бахмутом.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
“5-го та в ніч на 6 листопада підрозділи Сил оборони України уразили два склади боєприпасів противника на Запоріжжі, а також пункт управління БпЛА та склад пально-мастильних матеріалів на Донеччині”, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
На Донеччині українські військові уразили пункт управління БпЛА підрозділу окупантів у районі Часового Яру та склад паливно-мастильних матеріалів у районі Луганського.
Нагадаємо, у 54 ОМБр розповіли, що російські військові нарощують обстріли Слов’янська після невдалих піхотних штурмів.