Українські військові уразили пункт управління безпілотників окупантів на Донеччині | Вільне Радіо

Український військовий на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

В Донецькій області ЗСУ влучили по пункту управління БпЛА підрозділу окупантів в районі Часового Яру. Також зафіксоване ураження в районі селища Луганське під Бахмутом.



Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“5-го та в ніч на 6 листопада підрозділи Сил оборони України уразили два склади боєприпасів противника на Запоріжжі, а також пункт управління БпЛА та склад пально-мастильних матеріалів на Донеччині”, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

На Донеччині українські військові уразили пункт управління БпЛА підрозділу окупантів у районі Часового Яру та склад паливно-мастильних матеріалів у районі Луганського.

Нагадаємо, у 54 ОМБр розповіли, що російські військові нарощують обстріли Слов’янська після невдалих піхотних штурмів.