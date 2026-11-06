 Українські військові уразили пункт управління безпілотників окупантів на Донеччині | Вільне Радіо
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Українські військові уразили пункт управління безпілотників окупантів на Донеччині

Ганна Назарова
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В Донецькій області ЗСУ влучили по пункту управління БпЛА підрозділу окупантів в районі Часового Яру. Також зафіксоване ураження в районі селища Луганське під Бахмутом.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“5-го та в ніч на 6 листопада підрозділи Сил оборони України уразили два склади боєприпасів противника на Запоріжжі, а також пункт управління БпЛА та склад пально-мастильних матеріалів на Донеччині”,  — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

На Донеччині українські військові уразили пункт управління БпЛА підрозділу окупантів у районі Часового Яру та склад паливно-мастильних матеріалів у районі Луганського.

Нагадаємо, у 54 ОМБр розповіли, що російські військові нарощують обстріли Слов’янська після невдалих піхотних штурмів.

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