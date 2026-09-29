Українські військові уразили РЛС “Каста” та склад боєприпасів на окупованій частині Донеччини

РЛС “Каста” на виставці в Росії. Ілюстративне фото з російьких джерел

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Сили оборони України 28 та у ніч на 29 вересня завдали низки ударів по окупованих частинах Донеччини та інших регіонів України. Під вогнем цього разу опинилися склади, пункти управління БпЛА та радіолокаційна станція (РЛС).

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

У Донецькій області українські військові вдарили по російській РЛС 39Н6 “Каста” у Мангуші, а також склад боєприпасів у Качкарському Новоазовської громади (ця територія окупована з 2014 року).

Водночас на Луганщині у Кирносовому та Новоайдарі уразили пункти управління БпЛА, а в Дружньому — склад боєприпасів.

Ще один склад боєприпасів атакували у Новоєгорівці Харківської області. Крім того, у Комиш-Зорі Запорізької — уразили склад матеріально технічних засобів.

Нагадаємо, раніше у вересні Генштаб ЗСУ вже повідомляв про ураження РЛС “Каста” на окупованій частині Донеччини. Тоді йшлося про станцію, яка працювала у Пікузів Сартанської громади.