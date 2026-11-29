Ураження на ТОТ. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Українські військові вчергове атакували об’єкти росіян на тимчасово окупованих територіях України. Цього разу під удари потрапили склади загарбників, один з яких — в районі Макіївки. Розповідаємо детальніше про інші ураження.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 28 та в ніч на 29 листопада українські військові продовжили завдавати ударів по логістиці російських армійців. Такі удари фіксували, зокрема на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Так, у районі Макіївки захисники вдарили по складу матеріально-технічних засобів росіян. Ще один такий обʼєкт — поблизу Катеринівки. Масштаби завданих збитків уточнюють. Разом із тим оборонці атакували три паливозаправники армії країни-агресорки у Брянській області Росії. Як зазначають в Генштабі, саме такі машини везуть пальне до техніки на передовій: без них танки, бронетехніка та вантажівки зупиняються. “Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України”, — резюмували у відомстві.

Нагадаємо, після пошкодження Кримського мосту російська влада почала активніше обговорювати альтернативні маршрути сполучення з тимчасово окупованим півостровом. Одним із ключових варіантів там розглядають трасу Р-280 “Новоросія”.