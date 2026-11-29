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Українські військові вчергове атакували об’єкти росіян на тимчасово окупованих територіях України. Цього разу під удари потрапили склади загарбників, один з яких — в районі Макіївки. Розповідаємо детальніше про інші ураження.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Так, у районі Макіївки захисники вдарили по складу матеріально-технічних засобів росіян. Ще один такий обʼєкт — поблизу Катеринівки. Масштаби завданих збитків уточнюють.
Разом із тим оборонці атакували три паливозаправники армії країни-агресорки у Брянській області Росії. Як зазначають в Генштабі, саме такі машини везуть пальне до техніки на передовій: без них танки, бронетехніка та вантажівки зупиняються.
Нагадаємо, після пошкодження Кримського мосту російська влада почала активніше обговорювати альтернативні маршрути сполучення з тимчасово окупованим півостровом. Одним із ключових варіантів там розглядають трасу Р-280 “Новоросія”.