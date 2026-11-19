Схема траси “Новоросія”. Ілюстративне фото з російських джерел

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Після пошкодження Кримського мосту російська влада почала активніше обговорювати альтернативні маршрути сполучення з тимчасово окупованим півостровом. Одним із ключових варіантів там розглядають трасу Р-280 “Новоросія”.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Там стверджують, одним із ключових маршрутів сполучення Криму з іншими тимчасово окупованими територіями України для загарбників може стати траса Р-280 “Новоросія”. 17 листопада стало відомо, що спецпризначенці “Альфи” СБУ вдарили по автомобільній частині Кримського мосту ракетами-дронами “Паляниця”, після чого він обвалився у воду.

“Для окупантів це не символічний удар. Міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад. Восени впали мости через Чонгар і в Генічеську. Тепер черга дійшла і до Керченського. Сухопутних шляхів до Криму в окупантів лишається дедалі менше. Кожна година без руху мостом означає, що російські угруповання на півдні недоотримують те, без чого не можуть воювати”, — розповідали у Генштабі ЗСУ.

Водночас, як зазначають в міській раді, траса “Новоросія” з’єднує російський Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими Маріуполем та Кримом. Війська країни-агресорки намагаються перетворити її на один із ключових логістичних маршрутів для постачання боєприпасів, пального та інших ресурсів. Однак цей транспортний вузол продовжує зазнавати ударів українських сил.

Зокрема, у ніч на 17 листопада під удар потрапив міст через річку Міус, який є частиною траси Р-280. Також, за повідомленнями місцевих джерел, зазнало пошкодження дорожнє полотно поблизу мосту.

“Для росіян Маріуполь — це не просто захоплене місто, а важливий логістичний вузол, який вони намагаються використати для забезпечення своєї армії. Будуючи транспортні зв’язки, окупанти водночас прагнуть ще більше інтегрувати тимчасово окуповані території України у російський простір та закріпити свою присутність”, — кажуть в міській раді.

Більше про трасу Р-280 з Ростова до Криму

Траса Р-280 “Новоросія” набула статусу федеральної у Росії у червні 2023 року. Її створили на базі українських доріг на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Автошлях з’єднує Ростов-на-Дону з анексованим Кримом і дозволяє постачати російські війська на півдні України в обхід Кримського мосту.

Окупанти планують добудувати трасу до 2028 року. Зокрема, в об’їзд Маріуполя зводять ділянку завдовжки 31,2 км із чотирма смугами руху, 12 шляхопроводами, трьома мостами та шістьма транспортними розв’язками. Траса стане частиною так званого “Азовського кільця” — сухопутного коридору навколо Азовського моря.

Розрівнюють й розширюють дорогу, укладають асфальт. Так тривають роботи з будівництва “Азовського кільця” на “трасі Новоросія”. Цю дорогу з РФ до Криму окупанти планують добудувати до 2028 року.

У травні 2026-го українські військові змогли дронами заблокувати відтинок шляху Р-280 Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь. Також після ударів дронами ЗСУ по трасі “Новоросія” з Ростова до Криму росіяни обмежили рух автошляхом.

Нагадаємо, Маріупольській міській раді вдалося довести збитки за втрату ясла-садка №32 “Дивосвіт” у суді. Тепер Росія має компенсувати громаді кошти за зруйновану будівлю і втрачене в ній майно, а також покрити судові витрати.